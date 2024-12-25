«السلم للدراجات الهوائية» تطلق مسابقة للتصوير خلال الدورة التاسعة

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، إطلاق مسابقة للتصوير، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، خلال فعاليات الدورة التاسعة للبطولة التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، البالغة جوائزها المالية 3.5 ملايين درهم.

ووجهت اللجنة المنظمة العليا الدعوة لجميع المصورين الراغبين في المشاركة بالتقاط أجمل لحظات الإثارة والحماسة في رياضة ركوب الدراجات الهوائية خلال السباقات الأربعة للدورة التاسعة التي تنطلق يوم 29 ديسمبر الجاري بسباق الهواة الإماراتيين الرجال، يليه سباق النخبة الرجال يوم 19 يناير 2025، ثم السباق الصحراوي يوم 9 فبراير 2025، وسباق السيدات يوم 16 فبراير 2025.

وسيتم تخصيص ثلاث جوائز لأجمل صورة في كل سباق، ويحصل صاحب المركز الأول على 12 ألف درهم، والمركز الثاني 8000 درهم، والثالث 5000 درهم.

وقال عضو اللجنة العليا المنظمة رئيس اللجنة الإعلامية، ماجد عبدالرحمن البستكي، إنه بتوجيهات المدير العام لمكتب صاحب السموّ حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، عمير بن جمعة الفلاسي، يسرنا إطلاق هذه الجائزة، بهدف توثيق جمال وروعة دبي في هذا الوقت من العام، ممزوجاً بالتنافس الرياضي لسباقات الدراجات الهوائية، وإتاحة المجال للموهوبين في التصوير الضوئي، وتقدير جهودهم عبر الجوائز التي سيتم تخصيصها في كل سباق.

وثمن البستكي الشراكة مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «التي أصبحت رائدة وذات تأثير في المجتمع بكل جوانبه الثقافية والفكرية والحضارية، وتسعى دائماً لتحفيز المبدعين في عالم الفنون البصرية، وهو ما يجعلها دائماً مقصداً لجميع المصورين من مختلف دول العالم».

وأضاف: «كلنا ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في إثراء بطولة السلم للدراجات الهوائية، وتعزيز مكانة البطولة التي أصبحت علامة بارزة في المجتمع».

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة لبطولة السلم إنه لن تُقبل المشاركات إلا عبر موقع الجائزة www.hipa.ae، إذ يبدأ قبول المشاركات في سباق اليوم الأول عند الساعة الثانية ظهراً إلى منتصف ليل الثامن من يناير المقبل. وأضاف البيان: «يجب ألا تقل أعمار المشاركين عن 18 عاماً، كما يمكن لكل مشارك تقديم ما بين صورة واحدة إلى ثلاث صور كحد أقصى».

. تخصيص ثلاث جوائز لأجمل صورة في كل سباق.. وصاحب المركز الأول يحصل على 12 ألف درهم.