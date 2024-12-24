فهد بدر: «الأبيض» سيخوض مواجهة صعبة الليلة
أكد لاعب المنتخب الوطني، فهد بدر، أن لاعبي «الأبيض» لم يبخلوا في تقديم أي مجهود خلال بطولة «خليجي 26»، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام الكويت «صاحب الأرض» الليلة (21:30 بتوقيت الإمارات) في الجولة الثانية من بطولة «خليجي 26».
وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب كان يستحق الفوز في مباراة قطر التي انتهت بالتعادل (1-1)، إلا أنه تخطى البداية، وكل تركيزه حالياً على مباراة الكويت».
وأوضح: «مباراة قطر انتهت، اللاعبون لم يقصروا، واجتهدوا على الأداء الذي قدمناه، وسنخوض مواجهة صعبة أمام الكويت صاحب الأرض والجمهور، ونتمنى التوفيق في المباراة».
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