رياضيون: المنتخب مُطالب بجودة «اللمسة الأخيرة»

أكد رياضيون أن غياب المهاجم الصريح واللمسة الأخيرة حرم المنتخب الوطني لكرة القدم الفوز على نظيره القطري، أول من أمس، في افتتاح مشواره ببطولة «خليجي 26» المقامة حالياً في الكويت، مطالبين بضرورة معالجة الثغرات الدفاعية والهجومية، على الرغم من التعادل 1-1.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «حظوظ المنتخب في المنافسة باتت متساوية مع جميع منتخبات المجموعة، خصوصاً بعد تعادل منتخبي الكويت وعمان في المجموعة نفسها»، موضحين أن «المنتخب أثبت أن لديه القدرة الفنية التي تجعله منافساً قوياً على اللقب، لكن عليه تصحيح الأخطاء، والتركيز في المباراة المقبلة أمام الكويت».

وأكد المدرب الوطني في كرة القدم، راشد عامر، أن «المنتخب قدم كل ما عنده، بل كان في كثير من الأحيان مسيطراً على مجريات اللعب، وأهدر أهدافاً كثيرة لعدم استغلال الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز إذا تم التعامل معها بالطريقة المناسبة».

وقال: «نفتقد اللمسة الأخيرة فقط، كون المنتخب كان مسيطراً في الخط الأمامي، وخطوطه كانت مترابطة، ويقوم بنقل الكرة بطريقة جميلة وسلسة».

وأكمل راشد عامر: «اختيار التشكيلة يعد مسألة قناعات خاصة بالمدرب، ومن السهل انتقاد التشكيلة، إلا أن هناك ظروفاً لا يعرفها إلا المدرب نفسه، بحكم متابعته وقربه من اللاعبين ومستوياتهم الفنية، لأن أي مدرب بالتأكيد سيدفع بالتشكيلة التي تجعله يخرج فائزاً بالمباراة، لذلك وضع بينتو ثقته في اللاعبين الموجودين».

وختم: «التغييرات التي قام بها بينتو كانت في الجانب الهجومي، وذلك يعد مؤشراً إلى أن المدرب لم يكن راضياً عن التعادل، وكان يطمح للفوز في المباراة، لذلك رمى بكل أوراقه الهجومية في الشوط الثاني، لكن أعتقد أن النتيجة عادلة».

الحظ عاند «الأبيض»

من جهته، أكد اللاعب الدولي السابق في كرة القدم والمحلل الفني، منذر علي، أن «المنتخب قدم مباراة جميلة، وسنحت له فرص عديدة، لكنه لم يستغلها، وكان ينقصه فقط الهداف الذي يترجمها إلى أهداف».

وأضاف: «المنتخب يبشر بالخير، ويجب على الجهاز الفني تصحيح الأخطاء التي صاحبت مباراة قطر قبل مواجهة الكويت، وذلك من أجل تعزيز حظوظه في حصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل».

تقديرات فنية لبينتو

بدوره، قال المحاضر الفني لحراس المرمى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمشرف الفني على حراس مرمى الشارقة، حسن إسماعيل، إن «المنتخب قدم مباراة جيدة، والتعادل كان مرضياً»، مشيراً إلى أن «المنتخب القطري احترم قدرات (الأبيض)، لذلك كانت تحركاته الهجومية محسوبة، وخرج بنقطة التعادل».

وعن الطريقة وأسلوب اللعب الذي خاض به المدرب البرتغالي باولو بينتو المباراة، قال «المدرب كانت له تقديراته الفنية الخاصة به، ولا نعرف الظروف التي واجهها في المباراة، سواء كانت إصابات أو خلافه»، مشيراً إلى أن «المنتخب القطري أغلق كل المساحات أمام الأبيض، خصوصاً في آخر 15 دقيقة من المباراة».