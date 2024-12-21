"خليجي 26".. موعد قمة السعودية والبحرين وتاريخ المواجهات المباشرة

يستعيد منتخبا البحرين والسعودية ذكريات "خليجي 24" عندما يتواجهان الأحد على استاد جابر الأحمد الدولي (الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات)، مع افتتاح منافسات المجموعة الثانية من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" التي تستضيفها الكويت حتى 3 يناير، فيما يفتتح العراق حامل اللقب مشواره أمام اليمن الجريح.

وكانت المواجهة الختامية للبحرين والسعودية في نهائي النسخة قبل الماضية بالدوحة عام 2019، وتفوقت فيها الأولى 1-0، وحقق معها لقبه التاريخي الأول منذ انطلاقة البطولة في العام 1970.

والتقى المنتخبان 19 مرة في البطولة، وكان التفوق للمنتخب السعودي بعشرة انتصارات مقابل خمسة للبحرين.

كما التقيا في أكتوبر الماضي، ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026، فتعادلا من دون أهداف في جدة.

وأجرى المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش تغييرات طفيفة على تشكيلة البحرين بضم المدافع محمد عادل والمهاجم محمد الرميحي بعد تألقه في منافسات الدوري المحلي حيث ينافس بقوة على لقب الهداف بتسجيله 8 أهداف في 7 مباريات. واستبعد علي حرم بداعي الإصابة وموسيس أوتيدي.

وأعرب المخضرم الرميحي، صاحب هدف التتويج في 2019، عن سعادته بالعودة قائلا "معنوياتنا عالية، واللاعبون جميعا متحمسون ولديهم كل الجدية، ورغبتنا بالتأكيد تحقيق نتيجة إيجابية".

السعودية للقب أول منذ عقدين

في المقابل، تدخل السعودية بقيادة المدرب الفرنسي العائد هيرفيه رونار بطموحات احراز اللقب الرابع والأول منذ عقدين.

وقدم "الأخضر" مستويات متواضعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، تسببت في إقالة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في تشرين الأول/أكتوبر.

ومرت السعودية بفترة صعبة أخيرا على مستوى اللاعبين، بعد تعرض أكثر من نجم للإصابة والابتعاد عن التشكيلة النهائية، أبرزهم المدافع عبدالاله العمري وعبدالله الخيبري.

كما يغيب الثلاثي المحترف سعود عبدالحميد لاعب روما الإيطالي وفيصل الغامدي ومروان الصحفي (بيرشخوت البلجيكي) لارتباطهم مع أنديتهم.

وقال رونار في تصريحات صحافية "معسكر الرياض هام جدا بالنسبة لنا، لأن الفترة التي جئت فيها كانت قصيرة قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا".

وأضاف "هدفنا من المشاركة هو تحقيق لقب خليجي 26 ولدينا أيضا مهمة أكبر وهي تطوير الفريق قبل مباريات تصفيات كأس العالم 2026".

وأردف رونار الذي قاد السعودية في مونديال 2022 قبل أن ينتقل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، أنها "فرصة للثأر بالنسبة لي بالتتويج باللقب".

وكان المنتخب السعودي استعد للبطولة الخليجية في معسكر لمدة 8 أيام في الرياض، لعب خلاله ودية أمام منتخب ترينيداد وتوباغو وتفوق بنتيجة 3-1.

بدوره، قال المهاجم الدولي السابق سعيد العويران في تصريحات صحافية "المنتخب السعودي أحد المرشحين لحصد اللقب مع العراق"، متوقعا أن يكون المهاجم السعودي صالح الشهري أحد أبرز نجوم البطولة.

