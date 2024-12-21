مشجعون يتوافدون إلى الكويت لمؤازرة «الأبيض» أمام «العنابي»

توافدت أعداد كبيرة من الجماهير الإماراتية إلى الكويت لدعم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراته التي سيخوضها أمام قطر اليوم، في المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) المقامة في الكويت وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل، إذ ينتظر أن تشهد المباراة التي تقام على استاد جابر المبارك، حضوراً جماهيرياً كبيراً في المدرجات، خصوصاً بعد النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني أخيراً، وكان آخرها الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 5-0 في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، ما أسهم في رفع معنويات مشجعي المنتخب وتفاؤلهم بقدرته على الظفر باللقب الخليجي للمرة الثالثة في تاريخ الكرة الإماراتية.

وشهد مطار دبي الدولي ظهر أمس، سفر أعداد مقدّرة من المشجعين يمثّلون رابطة مشجعي المنتخب، معبرين عن سعادتهم بالسفر إلى الكويت لمساندة المنتخب في هذا الحدث الخليجي الكبير، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم» أنهم متفائلون بظهور المنتخب بمستوى مشرّف، والمنافسة على لقب البطولة.

من جانبه، قال منسق شؤون الجماهير في رابطة مشجعي المنتخب، هادف العطار، إن اتحاد الإمارات لكرة القدم قدّم التسهيلات كافة التي تمكّن الجمهور من السفر إلى الكويت لمؤازرة «الأبيض» في البطولة الخليجية.

وأشار هادف العطار إلى أن هناك أعداداً مقدّرة من رابطة مشجعي المنتخب غادرت إلى الكويت أمس، عبر مطار دبي الدولي، استعداداً لدعم المنتخب في مباراة اليوم أمام قطر.

وأكد أن اتحاد الكرة وفّر احتياجات الجمهور من أعلام وأدوات تشجيع، فضلاً عن توفير تذاكر دخول المباريات.

بدوره، أكد مشجع المنتخب محمد بن عجيل أنهم كمشجعين متحمسون للوجود في الكويت والوقوف خلف المنتخب في هذه البطولة طمعاً في الظهور المشرّف، ووصولاً إلى الفوز باللقب، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في الفترة الأخيرة تحفّز أعداداً كبيرة من الجمهور على السفر إلى الكويت لدعم «الأبيض» بقوة.

من جانبه، قال مشجع المنتخب، محمد عمر، إنه سيكون خلف «الأبيض» الإماراتي في المدرجات بالكويت، وإنه متفائل كثيراً بمشاركة المنتخب في هذه النسخة من كأس الخليج، خصوصاً بعد المستوى الفني المتطور الذي ظل يقدّمه في الفترة الأخيرة، والعناصر الجديدة التي اختارها المدرب باولو بينتو في التشكيلة المشاركة في البطولة. وأضاف: «لدينا آمال وطموحات كبيرة في المنتخب من أجل المنافسة والعودة إلى الإمارات بلقب (خليجي 26)».

هادف العطار:

. اتحاد الكرة وفّر احتياجات الجمهور من أدوات التشجيع وتذاكر دخول المباريات.

محمد بن عجيل:

. النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب أخيراً تحفز الجمهور على السفر إلى الكويت.

محمد عمر:

. لدينا طموحات كبيرة لقدرة المنتخب على المنافسة والعودة بلقب «خليجي 26».