المنتخب الإماراتي الأعلى قيمة سوقية في كأس الخليج الـ 26

تصدر المنتخب الوطني لكرة القدم قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في «خليجي 26»، وفقاً للتقديرات الأخيرة لشهر ديسمبر الجاري الصادرة عن موقع «ترانسفير ماركت»، المختص بأسعار اللاعبين والمنتخبات، وذلك قبل أيام من انطلاق البطولة السبت المقبل.

وتستضيف الكويت البطولة الخليجية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وإلى الثالث من يناير المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات موزعة على مجموعتين، تضم الأولى المنتخب الوطني، والكويت، وقطر، وعمان، في حين تضم الثانية منتخبات العراق، والسعودية، والبحرين، واليمن.

وتصدر الأبيض الإماراتي قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في البطولة بـ37.30 مليون يورو، بعدما بلغت قيمته السوقية في نوفمبر الماضي 34.65 مليون يورو، تبعه المنتخب السعودي بفارق يزيد على 10 ملايين يورو، إذ بلغت القيمة السوقية لنجوم «الأخضر» 27.10 مليون يورو، والذي زاد هو الآخر قيمة سوقية هذا الشهر مقارنة بشهر نوفمبر الماضي (25.5 مليون يورو).

ويحتل المنتخب القطري المركز الثالث بـ19.58 مليون يورو، بعد أن تراجعت القيمة السوقية للاعبيه التي بلغت في نوفمبر 20.18 مليون يورو، ثم منتخب العراق بـ10.95 مليون يورو، متراجعاً بنسبة كبيرة عن الشهر الماضي، إذ بلغت قيمته 12.58 مليون يورو.

وجاء منتخب البحرين خامساً بـ9.83 ملايين يورو، من دون أي تغيير، ثم منتخب عمان 9.05 ملايين يورو، بزيادة قاربت مليون يورو، يليه منتخب الكويت بأربعة ملايين يورو، والذي تراجعت قيمته السوقية، بعدما قُدرت في آخر إحصاء بـ5.08 ملايين يورو، وأخيراً منتخب اليمن بـ2.35 مليون يورو.

وبذلك تزيد القيمة السوقية للمنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة على 120 مليون يورو.

وعلى صعيد القيم السوقية لأعلى اللاعبين المشاركين في «خليجي 26»، يتصدر القطري أكرم عفيف القائمة بـ7.5 ملايين يورو، يليه لاعب المنتخب الوطني فابيو ليما بسبعة ملايين يورو، ثم السعودي فراس البريكان بخمسة ملايين يورو، ومواطنه سعود عبدالكريم بأربعة ملايين يورو، ويأتي في المركز الخامس القطري المعز علي بـ3.5 ملايين يورو.

القيمة السوقية للمنتخبات الخليجية

المنتخب الإماراتي: 37.30 مليون يورو.

المنتخب السعودي: 27.10 مليون يورو.

المنتخب القطري: 19.58 مليون يورو.

المنتخب العراقي: 10.95 ملايين يورو.

المنتخب البحريني: 9.83 ملايين يورو.

المنتخب العماني: 9.05 ملايين يورو.

المنتخب الكويتي: 4 ملايين يورو.

المنتخب اليمني: 2.35 مليون يورو.

اللاعبون الأعلى قيمة سوقية في «خليجي 26»

أكرم عفيف (قطر): 7.5 ملايين يورو.

فابيو ليما (الإمارات): 7 ملايين يورو.

فراس البريكان (السعودية): 5 ملايين يورو.

سعود عبدالكريم (السعودية): 4 ملايين يورو.

المعز علي (قطر): 3.5 ملايين يورو.