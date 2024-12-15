كأس رئيس الدولة للخيول العربية ينطلق اليوم

يستضيف مضمار أبوظبي للسباق، اليوم، النسخة الـ32 من كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وقال مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ومضمار أبوظبي للسباق المهندس علي الشيبة: إن «كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ستشهد منافسة قوية بين نخبة الخيول والفرسان من داخل الدولة وخارجها».

وأضاف أن «النسخة الحالية استثنائية في المحطة الختامية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة حول العالم»، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا المنظمة، على اختيار مضمار نادي أبوظبي للسباق لاستضافة الحدث، مؤكداً جاهزية المضمار لاستقبال نخبة الخيول والفرسان والمدربين من جميع أنحاء العالم.

وتتضمن الأمسية سبعة أشواط، من بينها شوطان لكأس رئيس الدولة للخيول العربية والخيول المهجنة الأصيلة.

ويستقطب السباق نخبة من الفرسان والخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، للتنافس على إجمالي الجوائز البالغة 10.8 ملايين درهم.

ويقام سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في الشوط السابع والأخير لمسافة 2200 متر «الفئة الأولى» وتبلغ قيمة جوائزه ثمانية ملايين درهم، ويشهد الشوط السادس سباق كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 11 خيلاً، ويبلغ إجمالي جوائزه مليون درهم.