فوز «بن دري» على «بهانسلي» في كأس سلطان بن زايد للبولو

شهدت منافسات النسخة الخامسة من كأس سلطان بن زايد للبولو، أول من أمس، التي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، فوز فريق بن دري على فريق بهانسلي بولو بنتيجة 8-4. وتقام منافسات البطولة بمشاركة ستة فرق، وبمستوى ثمانية جول، فيما تستأنف منافسات البطولة اليوم بلقاء فريقي أنكورا وغنتوت في افتتاح مشوارهما. ويدخل فريق أنكورا اللقاء مدعماً بتتويجه بلقب كأس المهرجان الوردي في افتتاح موسم نادي غنتوت للبولو، ويقوده في المباراة الافتتاحية ريان العجاجي، وخالد العمران، إضافة إلى هداف الفريق جييرمو، فيما يفقد جهود قائده سلمان بن هايف، فيما ويدعم فريق غنتوت بولو تتويجه الأخير بلقب بطولة كأس الاتحاد التي أقيمت الشهر الجاري، وأنهى البطولة دون أي خسارة أو تعادل.