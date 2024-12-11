أبوظبي تستضيف «طواف الإمارات» في فبراير 2025

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، طواف الإمارات للسيدات من السادس إلى التاسع من فبراير المقبل على مدار أربعة أيام، كما ينظم طواف الإمارات خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير المقبل على مدار سبعة أيام.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان صحافي: «الفعاليتان العالميتان ستشهدان مشاركة نخبة من أبرز رياضيات ورياضيي الدراجات الهوائية من مختلف أنحاء العالم في منافسة مليئة بالإثارة والتحدي».

وتنطلق النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات ضمن سلسلة الطواف العالمي في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عبر أربع مراحل تمر بإمارة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، بالإضافة إلى إمارة دبي.

أما النسخة السابعة من طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن سلسلة الطواف العالمي في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، فتقام من 17 إلى 23 فبراير المقبل، حيث يضم السباق سبع مراحل متنوعة تشمل المسارات الجبلية والصحراوية والمدن الحديثة، ما يعكس التنوع الجغرافي والثقافي لدولة الإمارات.

. النسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات تمرّ بإمارة أبوظبي، ومنطقتَي العين والظفرة، بالإضافة إلى إمارة دبي.