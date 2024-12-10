شباب الأهلي يسيطر على سباق الدراجات في الشارقة       

سيطر فريق شباب الأهلي على ألقاب سباق المضمار الذي نظمه اتحاد الدراجات، أول من أمس، على مضمار زايد في الشارقة للكبار والشباب، ضمن منافسات الدوري المحلي للأندية.

وتناوب دراجو شباب الأهلي على الفوز بكل منافسات الكبار عبر جابر المنصوري وأحمد المنصوري وسيف الكعبي، وفازوا بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق النقاط، بينما فاز خالد معيوف وسيف الكعبي وأحمد المنصوري بسباق الإسكراتش، وفاز سيف الكعبي وخالد معيوف وجابر المنصوري بمراكز الصدارة أيضاً في سباق الإقصاء.

وشهدت منافسات الشباب فوز علي ناصرائي، من نادي الشارقة بالمركز الأول في سباق النطاق، وفاز دراج نادي أبوظبي حمد المحيربي بالمركز الثاني، وعبدالله الهاشمي من نادي الحمرية بالمركز الثالث، وحقق عبدالله الهاشمي من نادي الحمرية المركز الأول في سباق الإسكراتش، وحل علي ناصرائي ثانياً، وحمد المحيربي من نادي أبوظبي ثالثاً.

وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد منصور بوعصيبة الفائزين، بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات المهندسة خلود الظاهري.