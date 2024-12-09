نوريس يحقق انتصاره الأول على حلبة «مرسى ياس»

حقق السائق البريطاني، لاندو نوريس، على متن سيارته «ماكلارين»، انتصاره الأول في سباق «جائزة أبوظبي الكبرى»، الجولة الختامية من موسم سباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1» للسيارات، عقب نجاحه، أمس، في قطع مسافة السباق الذي جرى على حلبة مرسى ياس، وامتد على مدار 58 لفة، في المركز الأول، مسجلاً إجمالي زمن بلغ ساعة و26 دقيقة و33 ثانية و291 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 5.83 ثوانٍ عن سائق فريق «فيراري» الإسباني كارلوس ساينز، فيما حلّ زميله في الفريق، شارل لوكلير، المنحدر من إمارة موناكو، في المركز الثالث بفارق 31.9 ثانية عن نوريس المتصدر.

وأهدى انتصار نوريس، فريقه «ماكلارين» حسم لقب بطولة العالم للصانعين بإجمالي 666 نقطة، بفارق 14 نقطة عن فريق «فيراري» الوصيف، وحلّ ثالثاً في بطولة الصانعين فريق «ريد بُل» بإجمالي 589 نقطة.

يُذكر أن بطولة العالم للسائقين حسمت بشكل مبكر، الشهر الماضي، على حلبة البرازيل، وتوج بها الهولندي، ماكس فيرستابين، سائق فريق «ريد بُل» بلقبه الرابع على التوالي.

وبالعودة إلى تفاصيل السباق، نجح نوريس في تحقيق انطلاقة جيدة والحفاظ على المركز الأول، خصوصاً أن اللفة الأولى شهدت حادث تصادم بين زميله في الفريق، الأسترالي أوسكار بياستري، الذي انطلق من المركز الثاني، وبطل العالم للموسم الحالي وسائق فريق «ريد بُل»، ماكس فيرستابين، ما سمح لنوريس بالابتعاد مع نهاية اللفة الأولى عن ملاحقه الإسباني ساينز، ومن خلفه كل من الفرنسي بيير غاسلي على متن سيارة «آلبين»، والبريطاني جورج راسل سائق فريق «مرسيدس».

وأكد نوريس جدارته بالسيطرة على مجريات السباق، خصوصاً بعد إتمام السائقين دخولهم إلى مناطق الصيانة لتغيير الإطارات، التي أتمها نوريس عند اللفة 27، وعاد منها إلى صدارة السباق، تاركاً الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثاني، إلا أن أكبر المستفيدين من تأخير عملية الدخول إلى نقطة الصيانة كان سائق فيراري، شارل لوكلير، الذي استطاع التقدم من المركز الـ19، مع انطلاق السباق، إلى المركز الثالث.

واستطاع نوريس توسيع الفارق خلال المراحل الأخيرة، تاركاً المركزين الثاني والثالث لكل من ساينز ولوكلير.

ثنائية للبطل الإماراتي الظاهري في «فورمولا4 الشرق الأوسط»

واصل السائق الإماراتي، راشد الظاهري، «سفير فريق ياس هيت» للسباقات وسائق فريق «مومباي فالكونز رايسينغ»، تألقه على حلبة مرسى ياس بفوزه، أمس، بلقب السباق الثاني لجولة كأس بطولة «فورمولا4 الشرق الأوسط»، بعد أن حقق، أول من أمس، لقب السباق الأول.

وقدّم الظاهري أداءً لافتاً، نجح خلاله في الهيمنة على مجريات السباق الذي امتد إلى 14 لفة، وقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ 27 دقيقة و24 ثانية و363 جزءاً من الثانية، بفارق مريح بلغ 3.4 ثوانٍ عن صاحب المركز الثاني سائق فريق «إيفانز جي بي»، البريطاني كاي داريناني، وحلّ ثالثاً زميل داريناني في الفريق، الفرنسي رينو فرانكوت، بفارق أربع ثوانٍ عن الظاهري المتصدر.