المهرة «آر بي ماليكسيس» بطلة كأس رئيس الدولة للخيول العربية في أميركا

أحرزت المهرة «آر بي ماليكسيس» لقب الجولة الـ15 من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار «غلف ستريم بارك» في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، أول من أمس، ضمن منافسات النسخة الـ31 للكأس الغالية.

وحققت الجولة الأميركية الختامية للسباقات الخارجية الدولية للكأس نجاحات كبيرة وأصداء عالمية واسعة، جسدت مسيرتها التاريخية العريقة، حيث واصلت سباقاتها تأكيد مكانتها المرموقة وسمعتها الرائدة في أعرق السباقات العالمية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في إطار الخطط المعتمدة لتطوير سباقات الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز تربية واقتناء الخيول العربية، للحفاظ على الإرث الأصيل.

وتمكنت المهرة «آر بي ماليكسيس» المنحدرة من نسل «المرتجز x ريتش كينكجا بنت تي إتش ريتشي»، بإشراف المدرب جيرنستو توريس، وقيادة الفارس اناردس رودريغيز من الفوز بسباق الكأس ببراعة وأداء مميز. فعلى الرغم من تأخر انطلاقتها في منعطف النهاية، فإنها عادت في الأمتار الأخيرة لتثبت للجميع قدرتها على مزاحمة متصدري المجموعة «دايموند جيم»، و«دبليو أم إيه سموك سيجنال» وخطف اللقب بفارق عنق عن بطل العام الماضي «دايموند جيم» لتضعه في المرتبة الثانية، فيما وضعت سموك سيجنال في المرتبة الثالثة في السباق الذي شهد مشاركة نخبة مرابط الخيول العربية في أميركا، وأقيم لمسافة 1700 متر رملي ضمن سباقات الفئة الأولى للخيول من عمر أربع سنوات فأكثر.

ونجحت المهرة «آر بي ماليكسيس» في قطع مسافة السباق في زمن 1:59.63 دقيقة، لتحقق انتصارها السادس من أصل 12 مشاركة.

وتوج ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، سعيد المهيري، الفائزين بالمراكز الأولى.

وقال الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني: «سعداء بمواصلة الحضور القوي لسباقات الكأس الغالية في مشهد السباقات العالمية الكبرى، وفخورون بالمكتسبات المهمة التي سجلتها الكأس الغالية في ختام محطاتها الخارجية الدولية في الولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف: «الحضور القوي للحدث والامتنان الكبير للإمارات من قِبل الملاك والمربين، بفضل دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أحدث نقلة نوعية في مسيرة سباقات الخيل العربية على المستوى العالمي».