النصر ينفرد بصدارة دوري السلة

انفرد فريق النصر بصدارة الترتيب العام لدوري كرة السلة، بعد فوزه على مضيفه الوصل بنتيجة (93-73)، أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي.

وشهدت الجولة أيضاً فوز البطائح على ضيفه الظفرة (94-67)، والوحدة خارج دياره على حساب الجزيرة (86-58)، قبل أن يتمكن الشارقة من إلحاق الهزيمة الأولى بضيفه شباب الأهلي (97-80).

وأكد النصر جدارته بصدارة الدوري برصيد 10 نقاط، فيما فرض الشارقة نفسه شريكاً لشباب الأهلي في الوصافة بتسع نقاط لكل منهما.

وأدت خسارة الوصل إلى دخوله في شراكة مع البطائح والوحدة في المركز الرابع (سبع نقاط)، يليها الظفرة (ست نقاط)، والجزيرة (خمس نقاط).