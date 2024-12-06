«أبوظبي إكستريم» تنطلق في العين اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم للفنون القتالية، اكتمال الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة النسخة الثامنة من البطولة التي تُقام للمرة الأولى في مدينة العين، اليوم، بمركز أدنيك العين، بمشاركة نخبة من الرياضيين العالميين الذين سيتنافسون في نزالات حماسية تبدأ في الساعة السادسة مساء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في العين بحضور مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، طارق البحري، ومدير إدارة التطوير الإقليمي في العين والظفرة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد الظاهري، وعدد من اللاعبين المشاركين في البطولة، بمن فيهم روبيرتو أبريو، وهيثم رضا، وجافيل فيلو، وأمير البازي.

من جهته، قال طارق البحري: «مستمرون في تقديم أقوى البطولات، مستلهمين التميز والإبداع من قيادتنا الرشيدة ورؤية الإمارات التي تجمع بين الإرث العريق والابتكار».

بدوره، قال سعيد الظاهري: «تسهم هذه البطولة في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية، وتبرز كيف يمكن للرياضة أن توحّد الجميع تحت رايتها».