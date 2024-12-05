الفلسطيني أبوعلي في قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو

ضمت قائمة الأهلي المصري، حامل اللقب، المسافرة لجنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس، في ثانية جولات دور المجموعات لدوري الأبطال لكرة القدم، المهاجم الفلسطيني، وسام أبوعلي، بعد تعافيه من إصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أورلاندو، بعد غد، بعد فوزه في الجولة الأولى على فريق استاد أبيدجان العاجي في القاهرة، وكان أبوعلي أصيب في مشط القدم، خلال مشاركته مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026. وشهدت القائمة التي أعلنها مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر، انضمام إمام عاشور بعد انتظامه في تدريبات الفريق الجماعية، عقب مشكلات انضباطية داخل الملعب وخارجه، بينما يغيب الحارس مصطفى شوبير للإصابة.