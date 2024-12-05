صدام وشيك للعين مع الأهلي المصري أو الوداد المغربي في مونديال الأندية

تترقب جماهير العين بشكل خاص، وجماهير كرة القدم بشكل عام، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستُسحب في مدينة ميامي الأميركية، الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، بمشاركة 32 فريقاً، وتحتضن الولايات المتحدة منافسات البطولة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وسيكون العين بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا ضمن التصنيف الرابع، إلى جانب أندية أوراوا ريدز الياباني، والترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وباتشوكا المكسيكي وسياتل ساوندرز الأميركي وإنتر ميامي الأميركي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويضم التصنيف الأول أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وفلامينغو البرازيلي، وبالميراس البرازيلي، وريفير بليت الأرجنتيني، وفلومينينسي البرازيلي.

فيما يضم التصنيف الثاني أندية تشيلسي الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني، وإنتر الإيطالي وبورتو البرتغالي، وأتليتكو مدريد الإسباني، وبنفيكا البرتغالي، ويوفنتوس الإيطالي، ورد بول سالزبورغ النمساوي.

بينما توجد في التصنيف الثالث أندية الهلال السعودي، وأولسان هيونداي الكوري، والأهلي المصري، والوداد المغربي، ومونتيري المكسيكي، وكلوب ليون المكسيكي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وبوتافوغو البرازيلي.

وعلى ضوء هذا التصنيف، قد تضع القرعة العين في مواجهة عربية، سواء مع الأهلي المصري أو الوداد المغربي، الموجودين في التصنيف الثالث، فيما خرج الهلال السعودي من طريق العين، إذ تنص لائحة البطولة على عدم وجود فريقين من القارة نفسها في مجموعة واحدة، باستثناء الاتحاد الأوروبي، الذي يمثله 12 نادياً في المونديال.

وستُقسم الفرق الـ32 عبر ثماني مجموعات من أربعة فرق تخوض في البداية دور المجموعات.

يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، حيث ستقام الأدوار الإقصائية من خلال مباراة واحدة وصولاً إلى النهائي، فيما لن تقام مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أعلن في وقت سابق طريقة سحب القرعة، إذ يضم الوعاء الأول أعلى أربعة فرق تصنيفاً من أوروبا، إلى جانب أعلى أربعة فرق تصنيفاً من أميركا الجنوبية، بينما يتكون الوعاء الثاني من الفرق الثمانية المتبقية من أوروبا، في حين يضم الوعاء الثالث أعلى فريقين تصنيفاً من آسيا وإفريقيا ومنطقة أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب الناديين المتبقيين من أميركا الجنوبية، بينما يتكون الوعاء الرابع من الفريقين المتبقيين على التوالي من آسيا وإفريقيا ومنطقة أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب ممثل أوقيانوسيا والفريق الذي يمثل الدولة المضيفة، إنتر ميامي.

وسيحتضن 12 ملعباً 63 مباراة في عموم الولايات المتحدة، ويتقدم ملعب هارد روك في ميامي الملاعب المضيفة، من خلال احتضان المباراة الافتتاحية للبطولة بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة النجم ليونيل ميسي، فيما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو.

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