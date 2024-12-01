غوميز: نجاحات «دبي للقفز بالمظلات» يصعب تكرارها

أشاد رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم)، البرازيلي نيلتون غوميز، بقرار الاتحاد الدولي للرياضات الجوية ترقية مسمى «بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات»، مؤكداً أن النجاحات التي حققتها يصعب تكرارها، مشدداً على أن «دبي كعادتها بارعة في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى».

وقال في تصريحات صحافية: «إن حجم الجهود التي قامت بها اللجنة المنظمة لبطولة دبي للقفز بالمظلات، كانت كفيلة بترقيتها للعالمية من قِبل الاتحاد الدولي».

وأضاف: «ما شاهدناه من تميز فني وإبداع تنظيمي على مدار السنوات الماضية، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة، والانطباع الإيجابي الذي خرج به القافزون المشاركون، يستحق المكانة التي وصلت إليها البطولة، ونحن على ثقة بأن التميز الخاص بالبطولة لن يتوقف عند تلك الحدود، وهناك المزيد الذي يمكن أن يُضيفه القائمون على البطولة في السنوات المقبلة».

وتابع: «ما تقدّمه الإمارات من حسن استقبال وكرم ضيافة للوفود المشاركة، وفريق العمل التنظيمي، دفع الاتحاد الدولي إلى ترقية البطولة، ومنحها درجة العالمية»، مؤكداً أن «هذا ليس غريباً على فريق العمل الاحترافي الذي يقدّم دروساً للمشاركين والمتابعين، على حد سواء».

وكشف غوميز النقاب عن أنه سينتهز الفرصة لعقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين في الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية، للتنسيق حول الاستفادة من الكوادر التنظيمية والبنية التحتية، لدفع عجلة الرياضة عموماً، والرياضة العسكرية خصوصاً.