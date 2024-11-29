منصور الشدي يظفر بكأس «يوم الشهيد» للقدرة

فاز الفارس منصور خميس الشدي بلقب سباق كأس يوم الشهيد للقدرة لمسافة 101 كيلومتر للإسطبلات الخاصة، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 90 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وانتزع منصور الشدي اللقب على صهوة الجواد «نيل بوي»، المملوك لإسطبلات زعبيل، بعدما جاء في المركز الثالث بالمرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، وتراجع إلى المركز السابع في المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً، بينما تقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 20 كيلومتراً.

وجاء في المركز الثاني الفارس فارس أحمد المنصوري، على صهوة الجواد «ليبانتو»، المملوك لإسطبلات إس إس، بعدما حلّ في المركز الـ11 في المرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية، وقفز إلى المركز الثالث في المرحلة الثالثة، بينما أنهى السباق في الوصافة.

وتبعه في المركز الثالث الفارس أحمد علي المرزوقي، على صهوة الجواد «أدرار»، المملوك لإسطبلات القبيسي، بعدما جاء في المركز الـ13 في المرحلة الأولى، وقفز إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية، وواصل تقدمه بصعوده إلى المركز الأول في المرحلة الثالثة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في ختام السباق.