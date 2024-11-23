الخليفي يحذر: سان جرمان «سيموت» من دون بناء ملعب

قال رئيس نادي باريس سان جرمان، القطري ناصر الخليفي، إن «النادي يحتاج لبناء ملعب جديد بأسرع وقت ممكن» بعيداً عن ملعبه الحالي بارك دي برانس المملوك من قبل بلدية العاصمة، في حال أراد مقارعة خصومه الأوروبيين.

وقال رجل الأعمال القطري لإذاعة فرنسية خلال افتتاح مركز التدريب الجديد للفريق: «أحبّ ملعب بارك دي برانس كثيراً، والجميع يحبه. إذا أردت الاستماع إلى قلبي فلن نغادر، لكن كل الأندية في أوروبا لديها ملاعب تتسع لـ80 ألفاً أو 90 ألفاً. نحن بحاجة إلى ذلك وإلا سنموت».

وسعى مالكو سان جرمان مرات عدة دون جدوى لشراء ملعب «بارك دي برانس» الذي يتسع لـ48 ألف متفرج، والذي تم تشييده عام 1897 قبل أن يتم تحديثه في عام 1972.

وأضاف الخليفي: «نحن في فرنسا، ولكن أيضاً في أوروبا. المدينة لا تمنحنا خياراً».

وتابع: «أنا لا أمارس السياسة. بالنسبة لنا نحتاج إلى ملعب جاهز في غضون 3-4 سنوات، ليس لدينا وقت نضيعه، وإلا سنكون متخلفين عن الأندية الأخرى في أوروبا»، مؤكداً أنهم «بحاجة إلى البناء في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن سان جرمان وضع على الطاولة بعض الخيارات. وكشفت مصادر أن القرار في هذا الصدد سيُتخذ مطلع العام المقبل.