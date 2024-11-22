4 فرق إماراتية تخوض تحدي جائزة «الشرقية للزوارق السريعة» اليوم

تنطلق في محافظة الخبر السعودية، اليوم، منافسات جائزة الشرقية الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات)، الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم 2024، إذ يقام السباق الأول في الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، بمشاركة أربعة فرق إماراتية.

ويشارك في الحدث، الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى، 10 زوارق عالمية على متنها 20 متسابقاً، تتقدمها فرق الإمارات (فريق فيكتوري 7 بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي، وفريق فاز مارين 3 بقيادة عارف الزفين وغوستانتين اوستينوف، وفريق الفجيرة 96 بقيادة الثنائي الشقيقين روساريو وجيوسابي دي كولا، وفريق الشارقة 9 بقيادة ميخائيل كيتاشييف وديمتري فانديشيف).

ويصارع أبطال الإمارات بقية المنافسين، على مدار اليوم وغداً، لحصد النقاط قبل الوصول إلى الجولة الخامسة والختامية التي ستقام في شواطئ دبي من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل.

ويتصدّر الترتيب العام قبل سباق اليوم زورق سويكات 2 بقيادة الثنائي السويدي سابيسيان غورث واريك جوهانسين برصيد 192 نقطة، بينما يحتل زورق الفجيرة 96 المركز الثاني برصيد 155 نقطة، ويأتي زورق فيكتوري 7 ثالثاً برصيد 137 نقطة، بينما يجلس في المركز الرابع الزورق الإيطالي كونسول بروكيرس 22 رابعاً برصيد 111 نقطة، والزورق البلجيكي تيسيلماري 88 خامساً برصد 87 نقطة.