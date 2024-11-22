المغرب تتصدّر البطولة العربية للغولف في عجمان

تصدّر منتخب المغرب ترتيب البطولة العربية الـ43 لرجال الغولف والثانية للرواد، التي انطلقت منافساتها أول من أمس، وتختتم اليوم بنادي الزوراء في عجمان، وينظمها اتحاد الإمارات بإشراف الاتحاد العربي.

وجاءت صدارة منتخب المغرب بعد أن حقق رصيد 204 ضربات، بواقع 12 ضربة تحت المعدل.

وجاء منتخب الإمارات في المركز الثاني برصيد 211 ضربة بواقع خمس ضربات تحت المعدل، تلاهما المنتخب القطري ثالثاً برصيد 212 ضربة بواقع أربع ضربات تحت المعدل.

وفي منافسات فئة الرواد، حافظ المنتخب المغربي أيضاً على الصدارة برصيد 151 ضربة بواقع سبع ضربات تحت المعدل، وحلّ منتخب لبنان ثانياً برصيد 152 ضربة بواقع ثماني ضربات فوق المعدل، وجاء المنتخب العماني ثالثاً برصيد 160 ضربة بواقع 16 ضربة فوق المعدل، والمنتخب الإماراتي في المركز الرابع برصيد 165 ضربة بواقع 21 ضربة فوق المعدل.

وعلى صعيد منافسات فردي الرجال، جاء المغربي آدم بريسنو في المركز الأول برصيد 65 ضربة، وبواقع سبع ضربات تحت المعدل، وحلّ لاعب المنتخب الوطني ريان أحمد في المركز الثاني برصيد 68 ضربة، بواقع أربع ضربات تحت المعدل، وشاركه في الوصافة المصري عيسى أبوالعلا.

وفي منافسات فردي الرواد، تصدّر المغربي سليمان برادا الترتيب برصيد 72 ضربة بواقع ضربة واحدة تحت المعدل، وحل اللبناني رشيد عقل ثانياً بـ75 ضربة بواقع ثلاث ضربات فوق المعدل، وجاء التونسي جلال العياري ثالثاً بـ76 ضربة بواقع أربع ضربات فوق المعدل.