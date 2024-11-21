الشارقة والظفرة يحلّقان في صدارة «كأس السلة»

حقق فريق كرة السلة في نادي الشارقة، أول من أمس، انتصاراً مستحقاً على جاره البطائح بفارق ثماني نقاط، وبنتيجة (83-75)، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي النصر، لحساب الجولة الختامية من منافسات المجموعة الأولى في الدور التمهيدي لمسابقة «كأس الاتحاد» المفتوحة، التي شهدت لحساب المجموعة ذاتها تأكيد النصر أحقيته بمركز الوصافة بفوزه على شباب الأهلي (92-59).

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الثانية، انفراد الظفرة بصدارة الترتيب عقب فوزه على مضيفه الجزيرة بنتيجة (70-59)، مع العلم أن للظفرة مباراة مؤجلة لحساب الجولة الافتتاحية من الدور التمهيدي أمام الوحدة، كما أن الوحدة سيخوض، بعد غد، لقاء ختام منافسات المجموعة مع مضيفه الجزيرة.

وأكد الشارقة جدارته بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (أربعة انتصارات) وثماني نقاط، بفارق نقطة واحدة عن النصر الثاني، وحافظ البطائح على مركزه الثالث بست نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الوصل الرابع، وتجرّع شباب الأهلي خسارته الرابعة على التوالي ليبقى بالمركز الأخير بأربع نقاط.

بدوره ابتعد الظفرة في صدارة فرق المجموعة الثانية بست نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن كل من الجزيرة والوحدة.