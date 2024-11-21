الجولة الأولى للتزلج على الماء في أبوظبي غداً

تنطلق منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء بكاسر الأمواج في أبوظبي، غداً، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وتتضمن البطولة فئات متعددة للتزلج على الماء، منها: فئة الناشئين، فئة المبتدئين رجال، الفري رايد رجال، المبتدئات من الفتيات، الفئة المفتوحة سيرف للرجال، الفئة المفتوحة للنساء، الفري رايد للنساء، الإنترميديت رجال، الهواة للنساء، الهواة للرجال، سكيم الهواة للنساء، سكيم الهواة للرجال، الفئة المفتوحة سكيم للرجال، والفئة المفتوحة سكيم للنساء.

وستقام المنافسات على مراحل عدة، تشمل التصفيات والتحديات المختلفة التي تُنظم وفق جدول البطولة.

وتأتي البطولة ضمن أجندة الموسم البحري لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، الذي يشهد للموسم السابع على التوالي، تنظيم بطولات التزلج على الماء، ويهدف إلى تعزيز انتشار هذه الرياضة وإثراء الفعاليات البحرية.

وسجل أكثر من 90 متسابقاً من دول متعددة مشاركتهم في البطولة، ما يعكس الاهتمام العالمي بهذه الرياضة.