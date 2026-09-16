يسرق عاماً من عمر الرجال.. حمض أميني شائع تحت مجهر العلماء

كشفت دراسة حديثة عن ارتباط بين ارتفاع مستويات حمض أميني شائع في الدم وقصر العمر المتوقع لدى الرجال، بعدما وجد باحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من «التيروزين» ارتبطت حالتهم بعمر أقصر بنحو عام، في حين لم يظهر الارتباط نفسه لدى النساء.

وبحسب ما أورده «نيويورك بوست» نقلاً عن نتائج الدراسة، حلل باحثون من جامعة هونغ كونغ وجامعة جورجيا بيانات أكثر من 270 ألف شخص من البنك الحيوي البريطاني (UK Biobank)، ودرسوا مستويات «التيروزين والفينيل ألانين» في الدم وعلاقتها بمعدلات الوفاة وطول العمر، إلى جانب استخدام تقنية «التوزيع العشوائي المندلي» للاستفادة من الاختلافات الجينية الطبيعية في دراسة العلاقة المحتملة بين هذه العوامل.

و«التيروزين» حمض أميني يحتاج إليه الجسم لإنتاج البروتينات، كما يدخل في تصنيع مواد كيميائية مهمة، بينها «الدوبامين والأدرينالين»، اللذان يؤديان أدواراً في وظائف الدماغ والمزاج والاستجابة للتوتر. أما «الفينيل ألانين»، فيمكن للجسم تحويله إلى «تيروزين».

وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستويات «التيروزين» في الدم ارتبط لدى الرجال بانخفاض في العمر المتوقع، في حين لم يظهر الارتباط ذاته لدى النساء. أما «الفينيل ألانين»، فلم يظهر ارتباطاً مستقلاً بطول العمر لدى الرجال أو النساء بعد أخذ مستويات «التيروزين» في الاعتبار.

ولم يتمكن الباحثون من تحديد السبب المباشر لهذا الارتباط، إلا أنهم طرحوا مقاومة الإنسولين كأحد التفسيرات المحتملة. إذ يؤدي «التيروزين» دوراً في مسارات الإشارات التي تساعد الإنسولين على تنظيم استخدام الغلوكوز داخل الخلايا، وقد تكون المستويات المرتفعة منه مؤشراً إلى اضطرابات في عمليات الأيض.

وترتبط مقاومة الإنسولين بعدد من المشكلات الصحية المزمنة، بينها السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وهي عوامل يمكن أن تؤثر في الصحة العامة ومتوسط العمر.

كما أشار الباحثون إلى احتمال وجود اختلافات بين الرجال والنساء في طريقة تعامل الجسم مع التيروزين والمواد الكيميائية التي يساهم في إنتاجها، وهو ما قد يفسر ظهور الارتباط لدى الرجال دون النساء. ومع ذلك، شدد الباحثون على أن النتائج لا تثبت أن التيروزين هو السبب في انخفاض العمر المتوقع.

ولا تعني الدراسة أن تناول «التيروزين» من خلال المكملات الغذائية يؤدي إلى تقصير العمر. فالتحليل ركز على مستويات الحمض الأميني في الدم ولم يختبر بصورة مباشرة تأثير مكملات التيروزين أو الجرعات التي يتناولها الأشخاص.

ويحصل الجسم على «التيروزين» بصورة طبيعية من مجموعة من الأطعمة الغنية بالبروتين، بينها اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والأجبان والمكسرات والبذور وفول الصويا. وفي المقابل، تشير أبحاث أخرى إلى أن «التيروزين» قد يساعد في دعم بعض جوانب التركيز والأداء المعرفي في ظروف معينة، خصوصاً عند التعرض للضغط أو الحرمان من النوم.

وتشير النتائج في مجملها إلى علاقة تستحق مزيداً من البحث لفهم دور «التيروزين» في عمليات الأيض والصحة وطول العمر، لكنها لا تقدم دليلاً على أن "التيروزين" أو المكملات التي تحتوي عليه تسرق عاماً من عمر الرجال.