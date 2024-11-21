الشيباني يقدّم هدايا «وصلاوية» لنجمَي برشلونة ديكو وبويان

واصل القطب الوصلاوي، ماجد الشيباني، مفاجآته لنجوم نادي برشلونة الإسباني، بإهداء المدير الرياضي، ديكو، والمنسق الرياضي للاعبين، بويان كوكيتش، هدايا تحمل شعار نادي الوصل، وهاتف «الذهب» الذي سبق أن قدّمه، مطلع الشهر الجاري، لنجمَي النادي لامين جمال، ورافينيا.

وقال ماجد الشيباني لـ«الإمارات اليوم» إن «الحرص على مواصلة سلسلة المفاجآت مع نجوم نادي برشلونة، جاءت إثر التفاعل الكبير الذي لقيته المبادرة السابقة بمنح لاعبي (البلوغرانا) هدايا وصلاوية، من ضمنها الحصول على هاتف (آيفون) ذهبي».

وأضاف: «تم الترتيب لاجتماع مسبق لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بي مع نادي برشلونة، قبل أن يتم تسليم بويان الهدايا الوصلاوية وجهاز الهاتف الذي يحمل شعار نادي برشلونة، كما تولى بويان مشكوراً تسلم الهدايا المخصصة للمدير الرياضي ديكو الذي كان مرتبطاً بمهمة خارجية».

ووعد الشيباني جمهور نادي الوصل بمزيد من المفاجآت، وقال: «خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن مزيد من المفاجآت التي تُسعد جمهور وعشاق (الإمبراطور)، وتخص أندية عالمية كبرى، وأنا سعيد للغاية لرؤية الاهتمام الكبير الذي حظي به هذا التفاعل مع نادي الوصل، وكان شرفاً لي أن التقي نجوم نادي برشلونة، وأقدّم لهم قميص النادي، في بادرة بسيطة تعبر عن حبنا لكرة القدم، وفخرنا بثقافة الرياضة في دبي، كما أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز صورة نادي الوصل بشكل إيجابي».

وأكد الشيباني أن علاقته مع النادي الإسباني تعود لكونه من مشجعي برشلونة، وقال: «ارتباطي بنادي برشلونة يعود إلى حقبة رونالدينيو، إذ منذ انضمام النجم البرازيلي إلى صفوف برشلونة، وأنا أحرص على متابعة مباريات الفريق بشكل دائم، كما أنني شاهدت العديد من المباريات التي خاضها الفريق في دول عدة».

واختتم: «آمل أن تسهم هذه المبادرات في دعم نادينا الذي يمتلك إرثاً غنياً في كرة القدم الإماراتية».