بيسا: بيئة نادي كلباء المثالية تعزّز استقراري في الإمارات

أكد لاعب كلباء، الإيطالي دانييل بيسا، أن الأجواء الرياضية والأسرية التي وجدها في الإمارات ساعدته على تطوير أدائه، وعززت علاقاته الأسرية والصداقات، وساعدته على تقديم مستويات فنية مميزة مع «النمور»، حتى بات يفكر في الاستقرار مع عائلته في الإمارات، واصفاً حياته الرياضية والاجتماعية الحالية بأنها الأفضل، على الرغم من أنه قضى مواسم عديدة في البرازيل وأوروبا، وتحديداً في إيطاليا مع أندية عريقة منها إنتر ميلان.

واعتبر بيسا أن الدوري الإماراتي قوي جداً، بعد ثلاثة مواسم خاضها مع كلباء الذي يحتل حالياً المركز السادس في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الدوري يضم لاعبين وفرقاً مميزة، ومستوى المردود الفني فيه عالٍ لكنه بحاجة إلى الحضور الجماهيري.

وكان بيسا (31 عاماً) قد انضم إلى صفوف كلباء قادماً من فيرونا الإيطالي في الموسم 2022، ويلعب في خط الوسط، وسبق له تمثيل منتخب إيطاليا للشباب، كما يعتز كثيراً بأنه كان لاعباً في إنتر ميلان الإيطالي.

وقال بيسا لـ«الإمارات اليوم»: «طوال فترة وجودي في كلباء كانت تصلني عروض من أندية من داخل الإمارات وخارجها، للانتقال إليها، لكنني أشعر بالسعادة مع النمور والاستقرار، وهدفي أن أحقق أفضل الطموح مع كلباء، خصوصاً أن الفريق يتمتع بلاعبين جيدين ومتعاونين، وأنا سعيد لتجديد عقد استمراري لاعباً في كلباء مبكراً».

وأضاف: «في كرة القدم تسجيل الأهداف هو المهم، لكن في الوقت نفسه علينا كلاعبين أن نقدم الأداء الجيد والممتع أيضاً لتحقيق النتيجة الإيجابية، ولو كان ذلك بشكل تدريجي خطوة خطوة، وأشعر بالسعادة في كلباء، وربما هي المحطة الأفضل والأجمل لي في حياتي الرياضية».

وقال أيضاً: «من الجميل أن تلعب في ملاعب محتشدة بالجمهور، كما في مختلف دوريات العالم، وهذا ما يحتاج إليه الدوري في الإمارات».

أهداف وذكريات

وعن أجمل لحظاته في الملاعب الإماراتية، قال إنها فرحته وعائلته عندما سجل هدفاً في شباك فريق دبا، وكان أول وأجمل هدف له مع النمور، وإنه يتطلع للحظات أجمل في القادم، مبيناً أنه يشعر بالفرح دائماً عندما يرى السعادة تعمّ جمهور الفريق.

وقال بيسا إن أجمل أهدافه مع كلباء تلك التي جاءت من مسافات بعيدة أو من ضربات حرة مباشرة، ومنها في مرمى البطائح والشارقة والجزيرة والعين والظفرة، وكلها أهداف يعتز بها.

فريق قوي

وتابع: «كرة القدم ليست رياضة سهلة، حيث نحتاج إلى عمل وصبر، لذلك علينا أن نتدرب بقوة، لأن الأمر لا يتعلق بنا فقط، فهناك جمهور ونادٍ يبحثان عن تحقيق النتائج الإيجابية ليشعرا بالسعادة، وهنا في كلباء أصبح لدينا فريق قوي يمكننا أن نرفع طموحنا من خلاله، وهذا الأمر لن يأتي بسهولة، بل بالتدريبات المنتظمة».

الأبيض الإماراتي

وأضاف: «أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الإماراتي، فهو يملك لاعبين مميزين يقدمون أداء جيداً، ولكن علينا أن نعلم أن تحقيق النتائج الإيجابية ليس أمراً سهلاً، بل يحتاج لجهود جبارة»، ووصف بيسا، اللاعب السابق في المنتخب الوطني، زميله في الفريق حبيب الفردان، بأنه أسطورة، وأن اللعب إلى جانبه شيء ممتع وكبير بالنسبة له، مشيراً إلى أنه يعتز بالانسجام الفني مع اللاعب الإيراني، مهدي قايدي، وأنه يشكل مع قايدي والفردان ثلاثياً قوياً تسبّب في صناعة أهداف جميلة، إضافة إلى اللاعب السلوفاكي كيش.

. اللاعب الإيطالي عاش فرحة عائلية بأول هدف سجله في شباك دبا.