المنتخب الإماراتي يهزم قطر 5- صفر في تصفيات مونديال 2026

عزَّز المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، حظوظه في المنافسة على حجز إحدى بطاقتي الصعود لكأس العالم 2026، بالفوز على قطر 5-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

ويدين المنتخب الوطني بهذا الانتصار إلى نجمه فابيو ليما، الذي سجل أربعة أهداف "سوبر هاترك"، افتتحها في الدقيقة الرابع عبر تسديدة من داخل الصندوق.

وعزز ليما من تقدم الأبيض من ضربة جزاء حصل عليها حارب عبد الله "45"، قبل أن يعود ليما ويسجل الهدف الثالث من ضربة ثابتة من خارج الصندوق "45+5".

وفي الشوط الثاني زاد فابيو ليما من أهداف الأبيض بتسجيله رابع الأهداف من ضربة جزاء تحصل عليه هذه المرة يحي الغساني "56".

ووضع يحي الغساني بصمته في شباك قطر بتسجيله الهدف الخامس من مجهود فردي مميز "73".

ورفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط وبفارق ثلاث نقاط فقط عن منتخب أوزبكستان الذي يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما يأتي المنتخب الإيراني في الصدارة برصيد 16 نقطة، في حين تجمد رصيد منتخب قطر عند سبع نقاط.

وتجرى منافسات الجولة السابعة من المجموعة الاولى، يوم 20 مارس 2025، إذ يلتقي الأبيض نظيره الإيراني، فيما تلعب قطر مع كوريا الشمالية، وتواجه أوزبكستان قيرغيزستان.