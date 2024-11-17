خالد عيسى: اجتماع «أكون أو لا أكون» مهّد للفوز على قيرغيزستان

كشف حارس مرمى المنتخب الوطني، خالد عيسى، عن تفاصيل مثيرة حول التدريبات التي سبقت مباراة «الأبيض» أمام قيرغيزستان في الجولة الخامسة من المرحلة الثالثة لتصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنه عقد وزميله علي خصيف اجتماعاً مهماً مع لاعبي «الأبيض»، كان بمثابة «جرس إنذار»، على حد تعبيره، هيأ المنتخب للفوز الثمين على قيرغيزستان بثلاثة أهداف دون رد، الخميس الماضي، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بينما يخوض مواجهة مصيرية أمام قطر، بعد غدٍ، في الجولة السادسة والأولى من مرحلة الإياب، على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وأكد خالد عيسى لـ«الإمارات اليوم» أن الفوز الذي حققه المنتخب الوطني على قيرغيزستان له أهمية كبيرة، متحدثاً عن الكواليس التي سبقت المباراة، قائلاً: «كان هناك تركيز كبير من اللاعبين خلال التدريبات، بينما عقدت أنا وعلي خصيف اجتماعاً مع اللاعبين في الليلة التي سبقت المباراة، أكدنا خلاله أنه ليس لدينا بديل سوى الفوز».

وأضاف: «شددنا على شيء واحد هو أن المباراة تعني لنا (أكون أو لا أكون)، لأن الخسارة تعني انتهاء الأمل نهائياً، بينما الفوز يعيد إلينا الأمل، ويساعدنا في الضغط على المنافسين».

وتابع: «اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، وقدموا مباراة كبيرة، وعلينا الآن أن نستعد جيداً للمباراة المقبلة أمام قطر».

وأردف: «الثقة كانت موجودة لدى اللاعبين قبل المباراة، ولكنها بالتأكيد زادت وارتفعت بعد الفوز».

ورداً على سؤال حول تأثير فوز إيران على كوريا الجنوبية، وقطر على أوزبكستان، بالنسبة إلى حظوظ المنتخب الوطني في المنافسة على بطاقتي التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، قال: «نحن لا نفكر في نتائج المباريات الأخرى، وتركيزنا فقط على المباريات الخاصة بنا، حيث إننا يجب أن نلعب بمبدأ (اخدم نفسك بنفسك أولاً)، بينما الأمور الأخرى ونتائج المنافسين ليس لنا دخل فيها، وهي في علم الغيب، إن كانت ستخدمنا أم لن تكون في مصلحتنا».

في المقابل، أشاد خالد عيسى بدور الجمهور في دعم «الأبيض» خلال المباريات، وقال: «جمهور الإمارات على عيني وعلى رأسي، وله كل الاحترام، حيث إن له وقفات عديدة مع الفريق طوال تاريخه».

وواصل: «زعل الجمهور من اللاعبين ونتائج الفريق هو (عتب محبة)، ونحن نعتذر منهم عن أي تقصير حدث في الفترة الماضية».

واختتم: «من جانبنا سنحاول أن نقدم الغالي والنفيس، وأن نعمل على رسم الابتسامة على وجوههم، ونحن سعداء بأنهم خرجوا سعداء في المباراة الماضية أمام قيرغيزستان، وننتظر حضورهم بقوة في مباراتنا أمام قطر، وأن يشهد استاد آل نهيان حضوراً جماهيرياً كبيراً يساعدنا على تحقيق الانتصار».

خالد عيسى:

• اللاعبون على قدر المسؤولية.. علينا الآن الاستعداد جيداً لمباراة قطر.

• نلعب بمبدأ (اخدم نفسك بنفسك أولاً)، ولا نلتفت إلى نتائج المنافسين.