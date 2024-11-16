25 مركزاً رياضياً تنضم إلى «تحدي دبي للياقة»

أعلن «تحدي دبي للياقة» عن ضم 25 مركزاً للياقة البدنية منتشرة في جميع أنحاء دبي، التي تتيح للمشاركين الوصول إلى الأنشطة التي تناسب جميع مستويات اللياقة، سواء التدريبات عالية الشدة أو جلسات اليوغا الهادئة، وكذلك الرياضات الجديدة مثل سباق قوارب التنين.

وذكر بيان صحافي أن هذه المراكز، هي: «مركز لياقة مبادرة القافلة الرياضية، مركز لياقة أكاديمية أكوا للصيد، مركز بلووترز للياقة البدنية، مركز لياقة سيتي ووك، مركز لياقة دانوب سبورتس وورلد، مركز لياقة حي دبي للتصميم، مركز لياقة حديقة دبي الرقمية، مركز لياقة مدينة دبي للإعلام، مركز لياقة إكسبو سيتي دبي، مركز لياقة غيت أفينيو، مركز لياقة القرية العالمية، مركز لياقة مركز لياقة غولف إز جود، مركز لياقة حتا وادي هب، مركز لياقة أبراج بحيرات جميرا، مركز لياقة بي أند أو ماريناس، مركز لياقة رايب ماركت، مركز لياقة المدينة المستدامة، مركز لياقة ذا بيتش جي بي آر، مركز لياقة تلال الغاف، مركز لياقة تاون سكوير، مركز لياقة وصل غرين، مركز لياقة وصل ون، مركز لياقة وصل بورت فيوز، مركز لياقة وصل فيليج ومركز لياقة نادي زعبيل للسيدات».

وتهدف فعاليات «تحدي دبي للياقة» إلى ممارسة تمارين اللياقة لمدة 30 دقيقة كل يوم على مدار 30 يوماً.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «يحرص (تحدي دبي للياقة) على نشر قيم التغيير والحياة الصحية والعناية باللياقة البدنية، فهو ليس مجرد مبادرة رياضية عادية، حيث يشجع المشاركين على مواصلة الاهتمام بلياقتهم البدنية ليصبح عادة يومية لديهم، ونهدف إلى تحفيز الجميع على اتباع أسلوب حياة يضمن صحتهم ورفاهيتهم، من خلال مراكز اللياقة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، لكي تصبح التمارين والتدريبات عادة يومية لديهم».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «بدورنا، نلتزم بتوفير فرص مناسبة تلهم الأفراد والعائلات للاهتمام بصحتهم من خلال مجموعة متنوّعة من أنشطة وتدريبات اللياقة البدنية في (تحدي دبي للياقة)، حيث يتوافر 25 مركزاً مجتمعياً في المناطق الأساسية في جميع أنحاء دبي، التي يمكن الوصول إليها بسهولة لتشجيع الجميع لتحقيق هدفهم في ممارسة أنشطة اللياقة لمدة 30 دقيقة».