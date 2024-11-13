بينتو يركز على رفع الجاهزية البدنية للاعبي المنتخب

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عند السادسة من مساء اليوم، على ملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، تدريبه الختامي استعداداً للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه، غداً، مع قيرغيزستان على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن الجولة الخامسة في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشارك في التدريبات الأخيرة جميع اللاعبين الـ26 الذين تم اختيارهم في القائمة الأخيرة، بعد استبعاد لاعب الوصل علي صالح بداعي الإصابة التي تعرض لها أخيراً، كما يغيب عن المنتخب في هذه المباراة اللاعب عبدالله حمد لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة أوزبكستان الأخيرة ضمن الجولة الرابعة.

وركز الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي، باولو بينتو، خلال التدريبات اليومية على رفع الجاهزية البدنية للاعبين، وزيادة تركيزهم الذهني.

ومن المتوقع أن يختار عقب مران اليوم التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة.

ويتوقع أن تكون هناك تغييرات طفيفة في التشكيل الذي سيخوض به المنتخب المباراة، إذ سيعتمد الأبيض في التشكيلة الأساسية على كل من: الحارس خالد عيسى، فيما يضم خط الدفاع خليفة الحمادي وكوامي كويدو وعبدالله إدريس وخالد الظنحاني، وفي خط الوسط طحنون الزعابي ويحيى نادر وحارب عبدالله وماركوس ميلوني، وفي الهجوم يحيى الغساني وكايو كانيدو.

من جانب آخر يؤدي منتخب قيرغيزستان تدريبه الختامي، عند الثامنة من مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد، علماً بأن منتخب قيرغيزستان كان قد وصل إلى الدولة، أمس، قادماً من قطر بعدما أقام معسكر إعداد قصيراً هناك.

ويعقد مدربا المنتخبين، صباح اليوم، مؤتمراً صحافياً للحديث عن المباراة، علماً بأن منتخب الإمارات يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، فيما يحتل منتخب قيرغيزستان المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط.