«يد الشارقة» تختتم معسكر الدوحة.. وتستعد لـ «الأندية الآسيوية»

اختتم فريق كرة اليد في نادي الشارقة، أمس، معسكره الخارجي، المقام منذ الثالث من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري، التي تستهلّ اليوم في قطر وتمتد حتى 23 نوفمبر الجاري.

ويخوض «الملك»، غداً، أولى مواجهاته في الدور التمهيدي بلقاء الكويت الكويتي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم بجوارهما كلاً من الريان القطري والشباب البحريني.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي، محمد عبيد الحصان، أن المعسكر حقق أهدافه الفنية والمعنوية المطلوبة، من خلال التدريبات الصباحية والمسائية التي أجراها الفريق، بجانب خوض «الملك» تجربتين وديتين مع ناديَي قطر والشمال القطريين.

وقال الحصان في تصريحات صحافية إن «المعسكر والتجارب الودية سمحا للجهاز الفني بالوقوف على جاهزية كامل العناصر، بما فيها الثلاثي المحترفين الذين انضموا أخيراً إلى قائمة الفريق، ممثلين في كل من الدوليين القطريين زاركو ماركوفيتش لاعب نادي الغرافة، وحارس مرمى المنتخب القطري ولاعب النادي العربي أرهاد عليودزيتش، إضافة إلى الدولي التونسي ريان بن محمود القادم من نادي شباب الأهلي».

ويذكر أن النسخة الحالية، تقام بدورها التمهيدي بمشاركة تسعة أندية، بعد أن ضمت المجموعة الثانية أندية الدحيل القطري، والخليج السعودي، وكاظمة الكويتي، وأهلي سداب العماني، ومس كرمان الإيراني.