إبراهيم الشامسي يظفر بكأس الوصل للقدرة في سيح السلم

فاز الفارس إبراهيم عيسى الشامسي بلقب كأس الوصل للقدرة لمسافة 101 كيلومتر، المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 84 فارساً وفارسة.

وحقق الفارس إبراهيم الشامسي اللقب على صهوة الجواد «بوبانغ الأندلس»، المملوك لإسطبلات زعبيل 2، بعدما جاء في المركز الـ13 بالمرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز العاشر في المرحلة الثانية، وقفز إلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة، قبل أن ينهي السباق في المركز الأول.

وجاء في المركز الثاني الفارس الأوروغوياني فربر بيريز فيدريكو، على صهوة الجواد «إتش سي نافل»، المملوك لإسطبلات العين للقدرة، بحصوله على المركز الـ17 في المرحلة الأولى، وصعد إلى المركز الـ12 في المرحلة الثانية، وواصل تقدمه في المرحلة الثالثة بحلوله في المركز العاشر، قبل أن يقفز إلى المركز الثاني في المرحلة الرابعة.

وحصل الفارس سعيد أحمد غانم المري على المركز الثالث، على صهوة الجواد «وود برون وينسداي»، المملوك لإسطبلات زعبيل 3 بحصوله على المركز الخامس في المرحلة الأولى، وجاء في المركز الرابع بالمرحلة الثانية، وصعد إلى المركز الثاني في المرحلة الثالثة، بينما تراجع في المرحلة الرابعة إلى المركز الثالث.

• 84 فارساً وفارسة شاركوا في سباق كأس الوصل بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم.