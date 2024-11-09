93 مدرباً يغادرون «المقاعد الفنية» في 10 سنوات.. إيسايلا آخرهم

ارتفع عدد المدربين المقالين في 10 سنوات الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين إلى 93 مدرباً، على وقع إقالة مدرب البطائح الرماني دانييل إيسايلا، أول من أمس، ليرتفع عدد المُقالين في الموسم الجاري 2024-2025 إلى ثلاثة مدربين، إذ سبقه مدرب دبا الحصن، البرازيلي كايو زاناردي، ومدرب العين الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

وبات الروماني دانييل إيسايلا سادس مدرب تتم إقالته من تدريب خورفكان، منذ أن بدأت مسيرة النادي في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2019-2020، إذ سبقه في الإقالة البرازيلي باولو كاميلي، والإسباني راؤول كانيدا، والبرازيلي كايو زاناردي، والمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، والإسباني، جيرارد ساراغوسا.

وأصبح مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، خامس مدرب يرحل عن الزعيم وسط الموسم في السنوات الـ10 الأخيرة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

ورحل كريسبو عن تدريب «الزعيم» على خلفية سوء النتائج التي تلاحق الفريق، وآخرها الخسارة القاسية التي تعرّض لها العين أمام النصر السعودي 5-1 في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليحل مكانه البرتغالي ليوناردو جارديم الذي تم التعاقد معه رسمياً أمس.

وقاد المدرب الأرجنتيني كريسبو فريق العين في خمس مباريات من أصل سبع جرت منافساتها حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين، حقق خلالها الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر في مباراة واحدة. وعلى مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة خسر في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

وأقال العين في الموسم الماضي، الهولندي ألفريد شرودر، عقب انتهاء منافسات الجولة السابعة، ليخلفه هيرنان كريسبو.

وشهد موسم 2019-2020، إقالة المدرب الكرواتي إيفان ليكو من منصبه كمدرب للعين، عقب الهزيمة من الظفرة في الجولة العاشرة من الدوري، وتكليف العراقي غازي فهد مدرب فريق الرديف بتولي المهمة بشكل مؤقت.

وخلال موسم 2018-2019، اتفق نادي العين مع مدربه الكرواتي زوران ماميتش، على إنهاء العلاقة بينهما بالتراضي عقب الجولة الـ12، وتكليف مواطنه، زيلغيكو سوبيتش، بتولي المهمة بشكل مؤقت.

وبالطريقة نفسها رحل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش عن تدريب العين في موسم 2016-2017، وتحديداً عقب لقاء الجزيرة المؤجل من الجولة الثامنة، إذ أعلن قرار رحيله عن النادي في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، وتولى المهمة بعده مواطنه زوران ماميتش.

ويُعد الموسم الماضي الأكثر إقالة للمدربين، إذ شهد رحيل 14 مدرباً عن المقاعد الفنية لأندية دوري أدنوك للمحترفين، فيما شهد موسما 2017-2018 و2021-2022 إقالة سبعة مدربين فقط كأقل نسبة رحيل للمدربين خلال المواسم الـ10 الأخيرة.

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