المصنفون الأوائل يتأهلون في «دبي بريميير بادل P1»

شهد اليوم الخامس من الدورة الافتتاحية لبطولة دبي بريميير بادل P1 تأهل أغلب الثنائيات المصنفة ضمن الـ10 الأوائل إلى الدور ربع النهائي، باستثناء خروج فريق واحد من دائرة المنافسة.

وستشهد البطولة مواجهات نارية في الدور المقبل، حيث يتنافس أبرز لاعبي العالم على الفوز باللقب، والحصول على جوائز البطولة البالغة 470 ألف يورو.

وشهد الملعب الرئيس في استاد سوق دبي الحرة للتنس، أول من أمس، عروضاً قوية قدمها أبرز لاعبي البادل، فقد حقق ثنائي السيدات المصنف الأول عالمياً، أريانا سانشيز فالادا وباولا خوسيماريا مارتن، فوزاً مستحقاً على الثنائي ماريا رييرا وكارمن جويناغا غارسيا بنتيجة 6-4 و6-3. وفي مباراة حماسية على الملعب رقم 1، تمكن الثنائي العالمي الأبرز للرجال، أرتورو كويلو وأغوستين تابيا، من حسم المباراة لمصلحتهما بعد شوط فاصل في المجموعة الأولى، ليفوزا على خافيير ليل ولوكاس كامباجنولو بنتيجة 7-6 (1) و6-4.

وشهدت منافسات البطولة مواجهة قوية بين الثنائي المصنف الثاني عالمياً، فريديريكو تشينجوتو وأليخاندرو غالان، والثنائي ماكسي سانشيز ولويسانو كابرا. وتمكن تشينغوتو وغالان من حسم المجموعة الأولى بشوط فاصل، إلا أنهما تأخرا في المجموعة الثانية بنتيجة 1-4، ليظهرا بعدها إصراراً كبيراً وينتزعا الفوز بنتيجة 7-6 (2) و7-5، ويحجزا مقعدهما في ربع النهائي، حيث سيواجهان الثنائي أليخاندرو رويز وأليخاندرو أرويو.

ولعب خوان ليبرون، المصنف خامساً والشريك السابق لجالان، إلى جانب زميله الأرجنتيني مارتن دي نينو المصنف ثالثاً في مواجهة بيدرو ميلينديز وكارلوس مارتي، وحققا الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3، ومع وصول النتيجة في المجموعة الثانية إلى 3-3، لم يتمكن مارتي من مواصلة اللعب بداعي الإصابة، لتُحسم المباراة ويتأهل ليبرون ودي نينو.

وحصلت المفاجأة الوحيدة في اليوم الخامس على أرضية الملعب الرئيس، بعد أن أطاحت أليخاندرا ألونسو دي فيلا وزميلتها أندريا أستيرو بريتو الثنائي المصنف خامساً جيسيكا كاستيلو لوبيز وزميلتها أليخاندرا سالازار بعد مباراة قوية استمرت 212 دقيقة، وانتهت بنتيجة 7-6 (5) و6-3 و6-2. وتواجه الإسبانيتان في الدور القادم الثنائي المصنف رابعاً صوفيا أراوخو ومارتا أورتيغا جاليغو.

وهدأت الأجواء الحماسية والصاخبة في الملعب الرئيس فترة قصيرة بعد إعلان شركة غالوب غلوبال، الجهة المنظمة للبطولة، دقيقة صمت لأجل ضحايا الكوارث المناخية في شرقي إسبانيا الأسبوع الفائت. واجتمع أكثر من 50 لاعباً ومسؤولاً على أرضية الملعب، تعبيراً عن تعاطفهم مع عائلات الضحايا.

وتُقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بالتعاون بين اتحاد الإمارات للبادل ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجولة بريميير بادل وشركة غالوب غلوبال.