بطولة مبادلة أبوظبي للتنس تفتح برنامج «جامعي الكرات» للأطفال

أعلنت بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2025 توافر فرصة للصغار، من خلال فتح باب التقديم لبرنامج جامعي الكرات الذي يتيح للأطفال التطوّع لمساعدة نجوم التنس على أرض الملعب.

وقال بيان صادر عن البطولة إنه سيخضع المشاركون الصغار من سن 12 حتى 17 سنة لتدريب متخصص، مع اختيار الأفضل منهم للانضمام إلى الفريق الرسمي لجامعي الكرات في البطولة المرتقبة لرابطة محترفات التنس فئة 500 نقطة، التي ستقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في الفترة من 1 إلى 8 فبراير المقبل.

وسيحظى جامعو الكرات بفرصة متابعة المباريات عن كثب، والعمل بالقرب من نجمات التنس العالميات على أرض الملعب، بما في ذلك محبوبة الجماهير المصنفة الثانية عالمياً السابقة، أُنس جابر، التي تم تأكيد مشاركتها في بطولة 2025.

وقال مدير البطولة نايغل جوبتا: «يسعدنا تنفيذ برنامج جامعي الكرات للسنة الثالثة على التوالي قبيل بطولة 2025. هذه المبادرة هي فرصة رائعة ومثيرة لتشجيع الجيل القادم من عشاق التنس على المشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، ومنحهم فرصة فريدة للعب دور حيوي في الحدث».

وأضاف: «يتطلب دور جامع الكرات تركيزاً عالياً، ويعمل فريقنا المتخصص من المدربين على تأهيل المشاركين بشكل كامل، لضمان استعدادهم وثقتهم عندما يقفون على الملعب في أبوظبي جنباً إلى جنب مع أفضل لاعبات التنس في العالم». سيبدأ برنامج جامعي الكرات في 17 نوفمبر، وينتهي 26 يناير، حيث تُعقد الجلسات كل يوم أحد من الساعة 5-7 مساءً.