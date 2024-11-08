ذياب بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الوحدة

أصدر رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة علي سعيد المزروعي، وعضوية كل من:

حمد علي الضبع الدرمكي نائباً للرئيس، وفارس مكتوم المزروعي، وأحمد عوض محمد العتيبة، وسعيد مبارك محمد البلوشي.

وأكد الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ثقته في الجميع، متمنياً لهم السداد والتوفيق في تحقيق أهداف النادي والشركات التابعة له.