«دولية الفجيرة لصيد الأسماك» تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة 11 من بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك، التي ينظمها نادي الفجيرة للرياضات البحرية، بالتعاون مع شركة بالما القابضة، وتعد نتائجها مؤهلة لبطولة العالم التي ستقام في كوستاريكا.

ويشارك في البطولة، التي تقام على مدار ثلاثة أيام، 226 متسابقاً و37 فريقاً.

وتتسم البطولة بطابع تنافسي وآخر خيري، حيث تقوم اللجنة المنظمة سنوياً ببيع الأسماك، على أن يعود ريعها للجمعيات الخيرية. بدوره، أكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مدير نادي الفجيرة البحري، أحمد إبراهيم، أن النسخة الحالية تشهد مشاركة أفضل اللاعبين، وبزيادة واضحة في عدد اللاعبين والفرق.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفجيرة أصبحت إحدى أهم مدن العالم في مسابقات الصيد، لما تحظى به من بنية تحتية ومساحة بحرية مميزة».