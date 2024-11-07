رونالدينيو يحضر حفل افتتاح «الألعاب الجامعية» في أبوظبي

حضر أسطورة كرة القدم البرازيلية ونادي برشلونة السابق، رونالدينيو، حفل افتتاح النسخة الأولى من بطولة الألعاب الجامعية، أول من أمس، بمركز التنس الدولي في مدينة أبوظبي الرياضية، التي ينظمها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع شركة أبوظبي للترفيه (ADEC)، بإشراف وزارة الرياضة.

وتهدف البطولة إلى تعزيز الرياضة الجامعية عبر منافسات رياضية قوية تقام بشكل سنوي، لخلق بيئة رياضية محفّزة في الجامعات، تسهم في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الإماراتية المتميّزة، وذلك بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، إلى جانب خلق بيئة رياضية متميّزة بين الأوساط الطلابية تعزز من مكانة الدولة وجهةً رياضيةً رائدةً إقليمياً وعالمياً.

وتم إعلان نتائج قرعة تحديد المباريات الافتتاحية لكل فريق مشارك في الألعاب الجامعية، وذلك بحضور أكثر من 2500 مشارك ومتابع، تمكنوا من ممارسة الأنشطة التفاعلية قبل الحفل وبعده، إلى جانب تقديم عروض ترفيهية متنوعة شارك فيها النجم البرازيلي رونالدينيو في أجواء جماهيرية حماسية مميّزة.

من جهته، قال وزير الرياضة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: إن «الألعاب الجامعية التي تُعدُّ إحدى أهم المبادرات التي انبثقت عن (خلوة مستقبل الرياضة)، تمثّل خطوة محورية نحو تطوير رياضة الإمارات، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 عبر توسيع قاعدة المشاركة داخل الجامعات، وتعزيز التنافسية لدى أبناء وبنات الإمارات، وذلك بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث تخصيص 3.4 ملايين درهم، مكافآت وحوافز لدعم الرياضيين المشاركين في البطولة، تأكيداً لالتزامها بإتاحة فرص النجاح والتألق لكل من لديه موهبة، وحرصها على نجاح واستمرارية هذه المبادرة الرائدة. وتتضمن البطولة، التي تشارك فيها 28 جامعة من مختلف إمارات الدولة، ست منافسات رياضية على مدار الموسم في ثلاث رياضات جماعية، هي: كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، وذلك بمشاركة 105 فرق رياضية تتكون من أكثر من 1100 لاعب ولاعبة.

. البطولة تهدف إلى تعزيز الرياضة الجامعية وخلق بيئة محفّزة لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية.