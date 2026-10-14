134.9 مليون مشاهدة لمحتوى «الإمارات اليوم» خلال «خليجي 27»

حققت «الإمارات اليوم» 134.9 مليون مشاهدة لمحتواها عبر منصاتها الرقمية خلال تغطيتها بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في مؤشر على الإقبال الجماهيري الواسع على تغطيتها لأحداث البطولة.

وشملت التغطية مقاطع فيديو وتقارير ميدانية ولقاءات مع الجماهير، إلى جانب متابعة المباريات وأبرز الأحداث واللحظات التي شهدتها البطولة، من خلال محتوى صُمم ليناسب طبيعة منصات التواصل الاجتماعي واهتمامات الجمهور.

ويعكس هذا الرقم حجم الحضور الذي حققه محتوى «الإمارات اليوم» على المنصات الرقمية، والإقبال الواسع على متابعة تغطيتها لأحداث البطولة.