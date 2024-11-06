«أبيض الشاطئية» يُحافظ على مركزه السابع عالمياً

حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية على مركزه السابع عالمياً برصيد 1793.50 نقطة في تصنيف شهر أكتوبر 2024، الذي أعلنته اللجنة التنفيذية للعبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقعها الرسمي، أول من أمس. واستمر «أبيض الشاطئية» في صدارته للمنتخبات العربية، والمركز الثاني على المستوى القاري خلف المنتخب الإيراني.

ويواصل منتخب الكرة الشاطئية تدريباته في معسكره الخارجي المقام في سلطنة عُمان، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام نظيره العُماني، يومي الأحد والاثنين الماضيين، وحسمهما «الأبيض» لصالحه بنتيجة (4-3) و(8-4) على التوالي، ويُعد المعسكر الحالي المحطة الأخيرة لاستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة نيوم الدولية في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.

. المنتخب يواصل تدريباته في سلطنة عُمان، استعداداً للمشاركة في بطولة نيوم الدولية.