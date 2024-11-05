«دبي بريميير بادل» ترسم الطريق إلى النهائي

سُحِبت، أمس، قرعة بطولة «دبي بريميير بادل»، في استاد سوق دبي الحرة للتنس، تمهيداً لانطلاق منافسات الدور الأول اليوم، فيما انطلقت فعلياً منافسات الدور التمهيدي لتحديد المتأهلين إلى الدور الأول. ويشارك في منافسات النسخة الافتتاحية للبطولة، التي تقام خلال الفترة من الثالث إلى العاشر من الشهر الجاري، 256 لاعباً ولاعبة يتنافسون على جوائز تصل قيمتها إلى 1.8 مليون درهم.

وأسفرت القرعة عن تحديد المواجهات للزوجي الـ40 الذين تأكد تأهلهم إلى النهائيات، والزوجي الثمانية المتأهلين الذين سينتقلون إلى الدور المقبل.

ومنحت القرعة، الفريق الإماراتي المكون من إينيجو جوفر، وشريكه خوان تيلو التأهل التلقائي إلى الدور الثاني، حيث سيواجهان ثنائياً تمت دعوتهما للمنافسات من منطقة الشرق الأوسط.