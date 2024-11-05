عتيق: شباب الأهلي جاهز للمهمة البحرينية بـ «الدفاع والسرعة»

أكد المدرب المساعد لفريق شباب الأهلي لكرة السلة، سعيد عتيق أن التركيز الدفاعي، وسرعة التحرك في إيقاف خطورة لاعبي الأهلي البحريني عن الرميات الثلاثية، يعززان من حظوظ «فرسان السلة» للفوز، وحصد الانتصار الثاني على التوالي، وضمان الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى في الدور التمهيدي من دوري «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية.

ويحلّ شباب الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم ضيفاً على الأهلي البحريني، في لقاء تستضيفه صالة اتحاد كرة السلة في المنامة.

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «ركز الجهاز الفني للفريق منذ نهاية مباراتنا الافتتاحية أمام البشائر العُماني، في 22 الشهر الماضي، على الجانب الدفاعي، وعدم ترك المساحات أمام لاعبي الأهلي البحريني، وبالتالي الحد من خطورتهم على صعيد نسب النجاح في الرميات الثلاثية».

وأوضح: «على الرغم من الانتصار المستحق الذي حققه الفريق على البشائر (83-65)، فإن مجريات المباراة، خصوصاً في فترتها الثانية، كشفت عن أمور يجب الوقوف عندها قبل لقاء الأهلي البحريني، أبرزها: الكفاءة البدنية للاعبينا، وإغلاق المساحات في المنظومة الدفاعية».

وأضاف: «أظهر لاعبونا تحسناً ملحوظاً في الجولتين الماضيتين بالدوري، كما تحسنت عناصر الانسجام، لاسيما مع المحترفين الجدد، في عوامل نعول عليها في لقاء الأهلي البحريني، ليس على الجانب الهجومي فحسب، وإنما في القدرة على التعامل دفاعياً مع الأسلوب الذي في الأغلب يمتاز به الدوري البحريني، باستخدام نمط اللعب المفتوح، والتمريرات السريعة التي تسهم في خلق المساحة لتنفيذ الرميات الثلاثية».

وتابع: «ندرك صعوبة المهمة أمام الأهلي البحريني الذي يخوض مباراته أمام جمهوره الغفير الذي يطالبه بالتعويض، بعد تعثره في 21 أكتوبر الماضي في مباراته الافتتاحية أمام ضيفه الكويت الكويتي بواقع (77-88)».

وعن الغيابات في قائمة الفريق، قال عتيق: «نواجه الأهلي، بصفوف مكتملة مع عودة المصابين، وآخرهم عمر العامري الذي تعرّض لإصابة خفيفة في لقاء الوحدة بالدوري المحلي في 26 أكتوبر الماضي».

وأضاف: «يضع الجهاز الفني للفريق نصب عينيه خوض كل مباراة في دوري مجموعات سوبر غرب آسيا بمعطياتها وظروفها المختلفة، وهو ما نتطلع إلى تحقيقه أمام الأهلي البحريني، قبل المواجهة القوية التي تجمعنا في ختام مرحلة ذهاب الدور التمهيدي في الثاني من ديسمبر أمام الكويت الكويتي».

واختتم: «نعول على خبرات لاعبينا، خصوصاً على اللاعبين الدوليين الذي سبق لهم التعامل مع المباريات الكبرى سواء في النسختين الماضيتين من (سوبر غرب آسيا)، أو في بلوغ (فرسان السلة) يوليو الماضي المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا».

سعيد عتيق:

. نخوض كل مباراة في دوري مجموعات سوبر غرب آسيا بمعطياتها وظروفها المختلفة.