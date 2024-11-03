الشارقة يعسكر في الدوحة استعداداً لـ"آسيوية اليد"

غادرت بعثة فريق اليد في نادي الشارقة، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 11 نوفمبر الجاري، استعداداً لمشاركة "الملك" في بطولة الأندية الآسيوية الـ 27 لأبطال الدوري، التي تستضيفها قطر في الفترة من 12 وحتى 23 من هذا الشهر.

ويشمل برنامج المعسكر الخارجي، تدريبات صباحية ومسائية، بجانب خوض فريق الشارقة لثلاث تجارب ودية تهدف إلى الوقوف على جاهزية كافة عناصر الفريق قبل ضربة بداية منافسات البطولة الآسيوية المقامة بمشاركة 9 أندية موزعة في دورها التمهيدي على مجموعتين.

وأفرزت قرعة البطولة التي جرت الشهر الماضي، على وضع الشارقة في المجموعة الأولى، بجوار الريان القطري، والكويت الكويتي، والشباب البحريني، فيما تضم المجموعة الثانية خمس اندية ممثلة بالدحيل القطري، والخليج السعودي، وكاظمة الكويتي، وأهلي سداب العماني، ومس كرمان الإيراني.

ويفتتح الشارقة مشواره في الدور التمهيدي في 13 نوفمبر بلقاء الكويت الكويتي، على أن يتبع باليوم التالي بلقاء الريان القطري، ومن ثم الشباب البحريني في 16 نوفمبر.

وقضى نظام البطولة، بأن يقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتحدد في ختامه الأندية الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب، ويلتقي فيه متصدري المجموعتين بختام التمهيدي مع رابع المجموعة الأخرى، ووصيفي المجموعتين مع ثالث المجموعة التالية.

ويذكر أن فريق الشارقة المتوج الأسبوع الماضي بـ "كأس الإمارات" أولى ألقاب الموسم المحلي الجديد، سبق له أن حصد الميدالية البرونزية لمرتين على التوالي في بطولات الأندية الآسيوية الأبطال جاءت في نسختي 2018 و2019.