في إنجاز تاريخي غير مسبوق عربياً وآسيوياً.. الإمارات تحقق المركز الـ5 بمونديال قطر للبادل

حصد منتخبنا الوطني المركز الخامس في بطولة العالم للبادل بالعاصمة القطرية الدوحة بعد تغلبه اليوم (السبت) على منتخب البرازيل المصنف الخامس عالمياً 2-0 ضمن المنافسات الختامية بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وإسماعيل الهاشمي النائب الثاني لرئيس الاتحاد وعدد من الشخصيات والمسؤولين الرياضيين في الدولة.

وحققت الإمارات إنجازاً تاريخياً غير مسبوق للمنتخبات العربية والآسيوية بإحرازها المركز الخامس بعد الأداء المشرف في المونديال أمام منتخبات ذات تصنيف عالمي عال في لعبة البادل.

وهنأ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم اللاعبين بعد نهاية المباراة بالفوز المهم وتقديم أداء بطولي في بطولة العالم للبادل، متمنياً لهم المزيد من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.

وحرصت الجماهير الإماراتية الحاضرة في الدوحة لدعم المنتخب على تحية اللاعبين بعد الروح القتالية والمستوى المشرف الذي قدموه في البطولة.

وحسم منتخبنا الوطني المواجهة أمام البرازيل بمجموعتين دون مقابل بعد فوز الثنائي إنيجو جوي وسيرجيو إيكاردو في المباراة الأولى بواقع 6-0 و6-1 وتفوق الثنائي أرناو آياتس وفران خورادو في المباراة الثانية بواقع 6-0 و7-6.