مدرب مانشستر يونايتد الجديد يبدأ مهمته 11 الجاري

أعلن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس، تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم، خلفاً للهولندي إريك تين هاغ المقال من منصبه الإثنين، بسبب النتائج المخيبة.

وقال يونايتد في بيان على موقعه الرسمي «لقد تم الأمر. مرحباً بك في مانشستر يونايتد، روبن أموريم»، مشيراً إلى أن المدرب البالغ 39 عاماً والمتوّج مع سبورتينغ لشبونة بلقبين في الدوري البرتغالي في عامي 2021 و2024، سيتولى مهامه في 11 نوفمبر الجاري.

وأضاف «سينضم (إلى النادي) حتى يونيو 2027، ويملك النادي خيار التمديد لعام إضافي، بمجرد الوفاء بالتزاماته تجاه ناديه الحالي».

ووصف يونايتد أموريم بأنه «أحد أكثر المدربين الشباب إثارة، وأعلى تصنيفاً في كرة القدم الأوروبية».

وسيستمر المهاجم الدولي الهولندي السابق لنادي «الشياطين الحمر» رود فان نيستلروي في تولي مسؤولية تدريب الفريق مؤقتاً حتى وصول أموريم إلى أولد ترافورد.

وأقال يونايتد تين هاغ الإثنين، بعد هزيمته أمام وست هام يونايتد 1-2، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الـ14 بثلاثة انتصارات فقط، من تسع مباريات.

وعيِّن مساعده ومواطنه فان نيستلروي خلفاً له مؤقتاً، وقاد الفريق إلى الفوز على ليستر سيتي 5-2 الأربعاء، في ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة.