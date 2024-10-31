تعادل مخيب للوصل والجزيرة في مباراة مثيرة

سقط الوصل في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع مضيفه الوصل، اليوم الخميس، على ملعب زعبيل في انطلاقة الجولة السابعة، إذ تعتبر ا.

ويعتبر التعادل مخيباً لكلا الفريقين، إذ يحتل الوصل المركز السادس برصيد (9 نقاط)، ويأتي الجزيرة بالمركز الثالث بـ(13 نقطة) مبتعداً 5 نقاط عن صدارة الدوري التي يحتلها الشارقة وشباب الأهلي (له مباراة مؤجلة مع العين).

ودخل الجزيرة المباراة بأفضل سيناريو ممكن حينما تقدم بهدف عن طريق فينيسيوس ميلو بعد كرة عرضية وزعها نيكسنيس كيبانو من جهة اليسار حولها برأسه في المرمى دون أدنى مضايقه من المدافعين «7».

وأفسد المدافع التركي، رافيل تاغير فرحة التقدم على الجزيرة، حينما حاول إعادة الكرة إلى حارس مرماه علي خصيف، ليخطفها هاريس سيفيروفيتش ويتعادل للوصل «12».

ولم ينل الهدف من الأفضلية التي كان عليها الجزيرة من بداية المباراة، فتحصل على ضربة ثابتة أمام الصندوق لعبها في الحائط البشري.

واستطاع "فخر أبوظبي" أن يُسجل هدفا عن طريق فينيسيوس ميلو قبل نهاية الشوط الأول ولكن تقنية الفيديو (الفار) تدخلت لتُلغي الهدف بداعي التسلل.

وتحسن أداء الوصل في الحصة الثانية، وكان الطرف الأفضل لفترات ليست بالقصيرة، واستطاع أن يُترجم أفضليته لهدف بعد جملة رائعة بدأت عند فابيو ليما ثم إلى خيمينيز الذي وزع كرة مثالية وضعت جوناتاس سانتوس في مواجهة مع الحارس ليُسجل منها هدف التقدم «51».

ولكن دفاع الوصل لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه، إذ نجح رامون ميريز من ترجمة عرضية ريتشارد أكونور إلى هدف التعادل «82».