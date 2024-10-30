إجراء قرعة «خليجي 26» في الكويت 9 نوفمبر

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، التي ستقام في دولة الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى الثالث من يناير المقبلين، إجراء قرعة البطولة في التاسع من نوفمبر المقبل.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الحفل سيقام بحضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، ومسؤولي الاتحاد، ووفود المنتخبات الثمانية المشاركة، والعديد من نجوم الكرة الخليجية.

ومن المقرر أن تعقد لجان البطولة اجتماعاتها على هامش القرعة، لاعتماد رؤساء اللجان والأعضاء، ووضع برامج عملها خلال المرحلة المقبلة.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، على أن يكون منتخب الكويت المستضيف، ومنتخب العراق بطل النسخة الماضية على رأس كل مجموعة من المجموعتين.

. «خليجي 26» ستقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين.