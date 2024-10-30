القطري أكرم عفيف أفضل لاعب آسيوي 2024

أحرز مهاجم نادي السد ومنتخب قطر لكرة القدم، أكرم عفيف، جائزة أفضل لاعب آسيوي 2024، أمس، خلال حفل الاتحاد القاري في سيؤول، متفوقاً على الأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سيول يونغ وو.

والجائزة هي الثانية لعفيف بعد 2019 عندما أسهم في قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس آسيا للمرة الأولى، قبل أن يسهم في تحقيق اللقب الثاني مطلع العام الحالي، عندما استضافت قطر النهائيات. وتألق عفيف بشكل لافت في النسخة الأخيرة للعرس القاري، وأصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، وتوج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف.