أمستردام الهولندي بطلاً للسلة الثلاثية «أبوظبي 2024»

تُوّج فريق أمستردام الهولندي بالجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية (أبوظبي 2024)، بعد فوزه في المباراة النهائية على ميامي الأميركي 21-14.

واختتمت البطولة التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية، يومي 26 و27 أكتوبر، بمشاركة 14 فريقاً من 12 دولة، وذلك في الملعب الذي صمم خصيصاً لاستضافة المنافسات على كورنيش أبوظبي، بعد مباراة تفوق فيها الفريق الهولندي لعباً ونتيجة رغم تأخره، وتمكّن من الفوز بها قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وتسلم الفريق الهولندي جائزة البطولة البالغة 40 ألف دولار أميركي، بحضور المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي، ومدير تنفيذي قطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي أحمد القبيسي، ومسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة إجناسيو سوريانو، وعدد من القيادات الرياضية، والجماهير الغفيرة.

وهنأ المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي، فريق أمستردام على فوزه بالبطولة، مثنياً على أدائه الرائع في المباراة النهائية، والمنافسة القوية من جانب الفريقين وسط تشجيع وحماس الجماهير.

ونال الهولندي وورثي دي يونغ من فريق أمستردام لقب أفضل لاعب في البطولة، وفاز الفلبيني ديفيد كارلوس بمسابقة «دانك كونتست»، وتسلم جائزته البالغة أربعة آلاف دولار، فيما فاز بمسابقة الرميات الثلاثية البالغة جائزتها 500 دولار، ديجان مايستروفيتش نجم فريق UB الصربي.

وقدمت الجولة العالمية إجمالي جوائز مالية بقيمة 160 ألف دولار، منها 40 ألف دولار للبطل، و30 ألف دولار للوصيف، و22 ألف دولار لصاحب المركز الثالث.