سيلفا: طموحي قيادة الذيد لدوري المحترفين.. و«لقب الهداف»

كشف لاعب الذيد، البرازيلي لوكاس سيلفا، عن طموحه بقيادة فريقه إلى دوري المحترفين لكرة القدم، والفوز بلقب الهداف في منافسات دوري الدرجة الأولى، خصوصاً أنه نجح أخيراً في تسجيل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في المباراة التي فاز بها الذيد على فليتوود يونايتد في الجولة الماضية 6-1، وقادت فريقه للنقطة الرابعة في المركز الخامس للمسابقة.

وقال لوكاس لـ«الإمارات اليوم»: «لم يسبق لي في مسيرتي الكروية تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة، وهذا الشيء سيحفزني لتسجيل أهداف أخرى في المباريات المقبلة، وحدث ذلك بمساعدة زملائي اللاعبين وليس فقط مجهودي».

وأضاف: «الأجواء جميلة في نادي الذيد وهي طموح كل لاعب، وأعيش كفرد في عائلة، ما يدعم تحقيق طموح النادي وطموحي الشخصي بالتميز». وتابع: «مجلس إدارة النادي، برئاسة سالم محمد بن هويدن الكتبي، يدعم الفريق ويدعمني بشكل خاص بتوفير عناصر النجاح، فضلاً عن وجوده يومياً في تمارين الفريق، كما أن المدرب فؤاد بومضل يثق بإمكاناتي لما لها من دور كبير في مستواي الحالي». وعن طموحه، قال: «هو طموح كل لاعب مهاجم وهو الفوز بلقب هداف الدوري، وأن يكون ذلك متزامناً مع تحقيق النادي أهدافه بالصعود، وأشعر أن ذلك تحدٍ، وأتمنى تحقيقه». ووصف لوكاس مسابقة دوري الدرجة الأولى بأنها «قوية ومنظمة بشكل جيد، وأنها أصعب من دوري المحترفين لشدة المنافسة والروح القتالية العالية التي تسودها»، موضحاً أنه «من دون لياقة بدنية عالية لن يستطيع اللاعب الاستمرار في خوض مباريات دوري الأولى».

وختم: «أتمنى أن يحظى الدوري بالنقل التلفزيوني وبرامج تلفزيونية تسلط الضوء على اللاعبين، لما لذلك من أهمية في تطور المسابقة واللاعب معاً».

لوكاس سيلفا:

. الأجواء جميلة في نادي الذيد.. أعيش كفرد في عائلة.

. دوري الأولى قوي ومنظم وأصعب من «المحترفين».